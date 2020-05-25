Для особо одаренных. В алтайской колонии оборудовали медиастудию

В рубцовской колонии особого режима ИК-9 открыли медиастудию для осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.
Студия оснащена звуковой рабочей станцией, синтезатором, микрофонами, цифровой камерой и хромакеем. Также администрация исправительного учреждения планирует оборудовать звукоизоляционную кабину, которая позволит повысить качество звука.
Как подчеркнули в ведомстве, техника и умения заключенных позволяют записывать качественную музыку и создавать клипы. За время существования медиастудии осужденные успели выпустить уже девять работ, среди которых есть и анимационные клипы.
Комментарии
санаторий?
Хорошее дело. Может выпустят альбом на волю потом.
Хромакей у них есть, надо же.... Им прямо технологию в студию вкрутили.
Хромакей - технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции, цветовая электронная рирпроекция (или рир-проецирование), использующаяся на телевидении и в современной цифровой технологии кинопроизводства.
Голуби летят над нашей зоной...
Чему-то полезному научатся, будет шанс начать новую жизнь.
диджей - 7 ходок - 5 побегов
бггг