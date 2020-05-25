Два грузовика столкнулись на Чуйском тракте

Столкновение двух грузовых автомобилей произошло в Майминском районе Республики Алтай накануне, 24 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 482-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

По данным ведомства, 27-летний водитель КамАЗа двигался со стороны села Усть-Муны в сторону села Известковое. При развороте он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter, за рулем которого находился 52-летний житель Горно-Алтайска.

В результате аварии водителю Mitsubishi потребовалась медицинская помощь, он самостоятельно обратился в больницу. Госпитализировать мужчину не пришлось.

В ведомстве уточнили, что водители были трезвые. По факту ДТП проводится административное расследование.