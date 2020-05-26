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Нечем платить. При каких условиях банкротство неизбежно и как провести его правильно

, ИА "Амител"
Эксперты рассказали, как признать себя несостоятельным и избавиться от долгов

В 2019 году официальными банкротами стали почти 69 тысяч граждан России. Это в полтора раза больше, чем в 2018 году. Какой будет статистика 2020-го? Сложно даже предположить, ведь если объем судебных решений рос и в докризисные годы, то что будет после коронавируса. Конечно, это плохо, если ситуация дошла до банкротства. Но если все сделать правильно, обратиться к нужным специалистам, то последствия можно минимизировать. О том, как происходит банкротство физлиц и как не потерять еще больше, порталу amic.ru рассказали эксперты финансово-правовой компании "Альтернатива".

Но вы держитесь 

Казалось бы, сейчас государство помогает как никогда. После ухода страны на самоизоляцию компании остались без дохода, а работники – без уверенности в завтрашнем дне. Владимир Путин оперативно распорядился ввести несколько выплат для семей с детьми, приостановить взимание пеней за коммунальные услуги, увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч, а медикам – сделать прибавку к зарплате (от 25 до 80 тысяч рублей) за работу в больницах, где лечат зараженных. Есть немало актикризисных мер и для бизнеса: кредитные и арендные каникулы, продление сроков отчетности и уплаты страховых взносов до шести месяцев, беспроцентные займы на выплату зарплаты.  

Но на деле рука помощи предпринимателям оказалась не такой уж крепкой. Банки выдают льготные кредиты с большой неохотой: еще тщательнее проверяют документы, придираются к каждой запятой. Если в конце 2019 года одобряли всего 37% заявок на кредит (это был антирекорд за последние два года), то в апреле 2020 года – лишь пятую часть. То есть получить кредит стало еще сложнее, несмотря на заверения чиновников.

Да и все остальные меры поддержки, так или иначе, "спотыкаются" о несоответствие основного ОКВЭДа указанному в правительственном перечне, многие компании не дотягивают до условий государственной помощи, зачастую формальных.

В итоге большинство послаблений – малодоступная отсрочка. Платить не сейчас, так потом все равно придется. 

Волна банкротств

Бизнес крутится, как может. Кто-то переводит работу частично или полностью в онлайн, кто-то сокращает персонал (в апреле число безработных в России выросло до 1,4 млн человек, что почти в два раза больше, чем всего-то месяц назад). По данным мониторинга уполномоченного по защите прав предпринимателей, каждое третье малое предприятие не получает своевременной оплаты своих товаров и услуг, каждое четвертое – не может платить по кредитам и рассчитываться с поставщиками, каждый второй руководитель просто не имеет денег, чтобы вовремя выдавать заработную плату.

Доходы упали и у тех, кто работает – следствие общего замедления экономики. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, только за апрель доля должников, которые просрочили оплату кредита из-за финансовых трудностей, выросла с 50 до 60%. Если год назад не платили вовремя из-за потери работы 18% должников, сегодня – уже 30%. Эксперты прогнозируют волну банкротств не только компаний и индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц.

Кому грозит банкротство?

С 2015 года банкротство физлиц – законный способ списать свои долги перед банками, коллекторами, микрофинансовыми организациями, за жилищно-коммунальные услуги. 

Банкротом себя может объявить тот, кто имеет задолженность свыше 500 тысяч рублей и допустил просрочку более трех месяцев. 

Еще до коронавируса, в феврале, Госдума рассматривала закон о внесудебном банкротстве для тех, кто накопил менее полумиллиона рублей долгов. Но закон пока не принят окончательно и не работает. Однако специалисты финансово-правовой компании "Альтернатива" знают, как инициировать процедуру с меньшим долгом, чем 500 тысяч рублей. 

И советуют обращаться к ним за консультацией (она бесплатная) раньше, чем ситуация станет совсем безвыходной. Возможно, опытные юристы компании найдут варианты для реструктуризации долга и банкротиться вовсе не придется. 

Звоните, если не хватает денег на кредиты, если есть опасность перехода долга родственникам, а также если на вас давят коллекторы. Чтобы понять, подойдет ли в вашей ситуации банкротство, пройдите онлайн-тест от "Альтернативы".

Обращайтесь к специалисту

Закон позволяет гражданину самостоятельно проводить собственное банкротство, но на практике судьи негативно относятся к таким случаям, рассказали в компании. 

"Часто из-за формирования неполного пакета документов суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. Иногда сами судьи требуют, чтобы истец нанял себе представителя. Банкротство имеет множество нюансов, без знания которых результат достигнут не будет", – пояснили в "Альтернативе".

Эксперты компании проводят процедуру от начала и до самого последнего этапа: экспертиза и сбор документов, подбор финансового управляющего, судебные процедуры, уведомление кредиторов, контроль за реализацией имущества.

Стоимость банкротства, как правило, составляет 10% от суммы долга, но определяется с каждым клиентом индивидуально после экспертизы документов. Но это все равно дешевле, чем дожидаться иска от вашего кредитора – тогда придется платить еще и исполнительский сбор 7%.

Кроме того, "Альтернатива" бесплатно защитит вас от коллекторов: переадресует на себя назойливые звонки, пресечет все противоправные действия, проработает план юридической защиты и окажет психологическую поддержку.

Если Арбитражный суд признает вас банкротом, то больше не придется платить по счетам, долги будут списаны. Опытные юристы компании помогут сохранить должнику личные вещи, имущество для работы и единственное жилье.

Конечно, есть и ограничения. В течение пяти лет банкрот не сможет самостоятельно инициировать новую процедуру списания долгов, брать кредиты без уведомления о своем банкротстве. В течение трех лет – занимать должности в органах управления юридического лица (генеральный директор, директор, главный бухгалтер). Зато будет снят запрет на выезд за границу. Подробнее о преимуществах банкротства и возможных сложностях, связанных с ним, проконсультируйтесь у специалистов "Альтернативы".  

ООО финансово-правовой компании "Альтернатива"
Адрес: проспект Ленина, 10, офис 308
Телефон: +7 (3852) 22-22-15
Режим работы с клиентами: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00 по предварительной записи
Сайт компании: fpk-alternativa.ru
Социальные сети: Инстаграм

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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