Жителей Алтайского края не планируют массово тестировать на коронавирус

В Алтайском крае не будут проводить массовое тестирование жителей на коронавирус. Об этом во время онлайн-брифинга 25 мая сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, тесты проводятся бесплатно при появлении симптомов заболевания и в случае контакта с зараженными.
Как отметила Калинина, охват тестирования в Алтайском крае составляет 132 на 100 тысяч населения. На наличие коронавирусной инфекции в крае обследовано более 75 тысяч человек.
Напомним, что 25 мая оперативный штаб региона подтвердил 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего в крае выявлено 1406 больных, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалось 12 человек.
Комментарии
Да и правда. Нафига нас нищебродов массово тестировать. Вот в Москве достойные граждане и о них нужно забоиться.
Нет тестирования, нет и реальных показателей. Правильно кому мы замкадыши нужны.
тогда заболеваемость будет расти и расти - слишком много бессимптомников, которые подвергают опасности старшее поколение и обеспечат ШИРОКОЕ распространение
Не будет массового тестирования, опять денег нет или статистику подпортить не хотят?! Или боятся вождю настроение подпортить перед победобесием и обнулением?!
План борьбы с Бедностью в полном разгаре, работы лишили теперь отказали в тестировании и финал вакцина платная через ипотеку
Меньше знаешь - крепче спишь.
Все правильно, тестировать нужно только симптомных больных , чтобы скорректировать лечение и контактных, чтобы держать на контроле. Зачем ЗДОРОВЫХ людей тестировать??? Каждый человек с рождения и всю жизнь живет с вирусами. Только для того чтобы выяснить, ЗДОРОВЫМ НОСИТЕЛЕМ какого вируса являешься что ли? Бред полнейший.