Жителей Алтайского края не планируют массово тестировать на коронавирус

В Алтайском крае не будут проводить массовое тестирование жителей на коронавирус. Об этом во время онлайн-брифинга 25 мая сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, тесты проводятся бесплатно при появлении симптомов заболевания и в случае контакта с зараженными.

Как отметила Калинина, охват тестирования в Алтайском крае составляет 132 на 100 тысяч населения. На наличие коронавирусной инфекции в крае обследовано более 75 тысяч человек.

Напомним, что 25 мая оперативный штаб региона подтвердил 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего в крае выявлено 1406 больных, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалось 12 человек.