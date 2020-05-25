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Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня

, ИА "Амител"
Санатории и турбазы еще долго не смогут принять туристов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 июня турбазы и санатории Алтайского края не смогут принять туристов. Начать туристический сезон невозможно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом во время пресс-конференции 25 мая рассказала заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях. Представители турбизнеса рассчитывали запуститься с 1 июня. Но пока это невозможно.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Алтайского края складывается таким образом, что вопрос о снятии ограничительных мероприятий и открытии санаторно-курортных учреждений, баз отдыха не стоит. Если в течение недели сохранится стабильно устойчивая динамика к снижению заболеваемости, тогда будут приниматься решения по снятию ограничительных мероприятий", – пояснила Ульяна Калинина.

Примерную дату открытия турбаз назвать пока не могут: все будет зависеть от эпидситуации. Однако, как отметила Калинина, санкур и базы отдыха приступают к деятельности только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. А Алтайский край еще не добрался и до первой (ежедневно фиксируется рост числа новых заболевших).

После того, как регион дойдет до третьего этапа, санаториям придется работать по методическим рекомендациям Роспотребнадзора от 20 мая 2020 года.

Ранее amic.ru писал, что санатории Белокурихи уже готовы открыться. На лето продали более 50% путевок, а с 1 июня готовы заехать первые 300-400 человек, рассказали в сети санаториев "Курорт Белокуриха".

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.05.2020 14:02
Наталья

Правильно!

25.05.2020 14:03
точный

жаль конечно....

25.05.2020 14:05
Отпускник

Очень разумно !

25.05.2020 14:08
- гость -

Поедет наш Пионер в Испанию отдыхать.

25.05.2020 14:09
- гость -

Все товарищи, расходимся, кина не будет. Томенко принял правильное, хотя и трудное, решение.

25.05.2020 14:16
Гость

Все из-за тех, кто не верит в вирус, не носит маски и наплевательски относится к самоизоляции! Все бы соблюдали режим, давно бы на снижение пошли

25.05.2020 14:22
- гость -

может им кто нибудь скажет что все базы работают )))))

25.05.2020 14:25
гость

многие базы уже давно работают неофициально.... но наша власть делает вид что не замечает.... ну или просто им дали денег чтобы они не замечали это!)

25.05.2020 14:31
гость

с их ценами и сервисом, пусть вообще не открываются! может эта ситуация опустит их с небес на землю и будут реальные цены и нормальный сервис....

25.05.2020 14:34
гость

цена на номера в Белокурихе от 4000 до 12000 в сутки!!!! офигеть.... за 10 дней от 40 до 120 тыс.... за то что ты будешь жить в гостинце в поле......моря нет, природы нет...гор нет... реки нет..... сервиса нет..... пейте целый день алкоголь и ходите вокруг гостиницы по одной центральной улице....

25.05.2020 14:36
- гость -

25.05.2020 14:31
гость

Аха. Им потом наверстывать упущенное надо будет. Как бы вообще еще выше ценник не задрали.

25.05.2020 14:37
- гость -

25.05.2020 14:34
гость

Вас насильно туда гонят что-ли? Не покупайте путевку, делов то.

25.05.2020 14:38
гость

25.05.2020 14:36
- гость -

пусть еще выше ценник задирают! нормальные люди в конце лета и осенью поедут за границу, где будет реально дешевле чем было! и все понимаю что только снижение цены привлечет людей! а наши зажравшиеся собственники баз пуская сидят сами без людей там!

25.05.2020 14:40
гость

правительство края везде же пишет что нужно создавать тур поток людей, чтобы приезжали...... а какой нормальный человек поедет самолетом на Алтай если цены выше чем за границей! еще и самолеты дороже сюда....

25.05.2020 14:42
гость

даже в Краснодарском крае и Крыму цени ниже на все! там гостиницы от 1500 нормальные и многие с видом на море! а у нас за эту цену избушка без туалета .....

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