Все прибывающие в Алтайский край по-прежнему обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию

Все, кто приезжает в Алтайский край из других регионов, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая напомнила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По ее словам, правила никто не отменял.

Специальные посты стоят на границах Алтайского края с Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай. При этом человек, прибывший в регион, должен самостоятельно позвонить по телефону 112 и сообщить о своем приезде, после чего отправиться на карантин.

Как уже сообщал amic.ru, жесткий пропускной контроль на границах региона ввел губернатор Виктор Томенко с 1 мая.

По последним данным, в Алтайском крае 1406 инфицированных коронавирусом. Вылечились 639 человек. 12 скончались.