Все прибывающие в Алтайский край по-прежнему обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию

Все, кто приезжает в Алтайский край из других регионов, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая напомнила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По ее словам, правила никто не отменял.
Специальные посты стоят на границах Алтайского края с Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай. При этом человек, прибывший в регион, должен самостоятельно позвонить по телефону 112 и сообщить о своем приезде, после чего отправиться на карантин.
Как уже сообщал amic.ru, жесткий пропускной контроль на границах региона ввел губернатор Виктор Томенко с 1 мая.
По последним данным, в Алтайском крае 1406 инфицированных коронавирусом. Вылечились 639 человек. 12 скончались.
Комментарии
надо ночью в АК заезжать, рос/тех/трах/потреб/надзор спит и на границе АК не работают, соответственно никаких предписаний не выдают
Время показало, что мера неэффективна. Более того количество инфицированных увеличивается.
С другой стороны наступает лето и студентам нужно возвращаться, выдержит ли система или лучше её перепрофилировать на местную работу: вокзалы, ЖД станции, пристани. Или лучше открыть информацию о местах нахождения/проживания инфицированных, чтобы люди смогли сами себя обезопасить. Настало время властям вести исключительно открытый диалог, показываю всю информацию без масок и так далее. Если не будет открытого диалога скатимся в полное дно.
....При этом человек, прибывший в регион, должен самостоятельно позвонить по телефону 112 и сообщить о своем приезде, после чего отправиться на карантин.
Да ладно))) это так называется кто захотел позвонил, а кто нет тот поехал дальше...)))
Маразм крепчает... Так можно целый год на самоизоляции просидеть... А жить на что то надо и кушать каждый день хочется...
"При этом человек, прибывший в регион, должен самостоятельно позвонить по телефону 112 и сообщить о своем приезде, после чего отправиться на карантин." (с)
Что за сказочные предписания? И много их,позвонивших и отправившихся?
Но зато- "все меры приняты"!
А зачем звонить если ты сам должен и собираешься соблюдать 14 дней самоизоляции?Чтоб тебя в случае чего наказали?
"..наступает лето и студентам нужно возвращаться,"(с)
Откуда и куда им возвращаться? У всех каникулы и возвратятся они "с наступлением осени", в лучшем случае.
В местном телевизоре на днях сказали,что прибывающие поездом не обязаны изолироваться.