На 16 предприятиях Алтайского края выявили зараженных коронавирусом

На 16 предприятиях Алтайского края выявлены зараженные коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 25 мая.

Она подчеркнула, что количество таковых предприятий постоянно меняется.

Всего в Алтайском крае специалисты Роспотребнадзора провели свыше шести тысяч проверок. На 1600 предприятиях были выявлены нарушения. Более 800 объектов проверили повторно. На 26 из которых вновь зафиксировали нарушения, им выписали штрафы.

В отношении юридических лиц и предпринимателей, нарушающих предписанные меры, управление Роспотребнадзора будет принимать меры административного воздействия.

Как уже сообщал amic.ru, 25 мая в регионе поставлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 – 81 человек. Таким образом, на данный момент в Алтайском крае выявили 1406 инфицированных. Число умерших пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 12.