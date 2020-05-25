В Барнауле на площади Спартака начались рейды против стихийной торговли

На площади Спартака начали рейды по борьбе со стихийным рынком, сообщают "Вести-Алтай".

Штраф за торговлю на "диком" базаре для физических лиц составляют от 500 рублей до 3 тысяч. Кроме того, полицию наделили правом изымать товары.

Напомним, что решение перенести несанкционированную торговлю с площади администрация приняла после многочисленных жалоб горожан. Неудобства испытывают и пешеходы, которые не могут пройти по тротуару, и пассажиры общественного транспорта, которым мешают спокойно ждать автобус.

Поскольку площадь Спартака не позволяет разместить полноценный рынок, торговые точки будут перенесены: три появятся на территории действующей торговой ярмарки на Никитина, 55, а еще две установят на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.