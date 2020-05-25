В Барнауле на площади Спартака начались рейды против стихийной торговли

На площади Спартака начали рейды по борьбе со стихийным рынком, сообщают "Вести-Алтай".
Штраф за торговлю на "диком" базаре для физических лиц составляют от 500 рублей до 3 тысяч. Кроме того, полицию наделили правом изымать товары.
Напомним, что решение перенести несанкционированную торговлю с площади администрация приняла после многочисленных жалоб горожан. Неудобства испытывают и пешеходы, которые не могут пройти по тротуару, и пассажиры общественного транспорта, которым мешают спокойно ждать автобус.
Поскольку площадь Спартака не позволяет разместить полноценный рынок, торговые точки будут перенесены: три появятся на территории действующей торговой ярмарки на Никитина, 55, а еще две установят на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.
Комментарии
а как же Докучаево??
Который день пишут, а торгаши и ныне там
видно Мария -ра очень сильно попросила чтобы убрали торговлю... а в остальных местах города пусть все остается..... как же выборочно у нас работает власть....
Пусть торгуют люди, жалко что-ли... Кому не нравится, не покупайте
"полицию наделили правом изымать товары", т.е. власть совсем наплевала на Конституционные права о частной собственности! Вот для всего этого произвола и вносят изменения в Конституцию!
Пусть торгуют люди - я тоже раньше так думала. В прошлом году в августе у бабушки божий одуванчик купила землянику. Спрашиваю: "- это ваша?" "-да,да, у меня особый сорт всё лето плодоносит". Попробовала - пластилин китайский.
Хватило бы и того что бы разогнать, а уж изымать товар и штрафы выписывать это уже перегиб. Ну если совсем плевать на людей, то дубинкой отоварьте для кучи, покажите себя в полной красе. Позорище. Работы мало, денег нет а они над гражданами измываются.
Ага, там ещё коммерсанты продают рассаду под видом института Лисавенко. Врут и не моргают.гнать их нада оттуда
Займитесь Докучаево у Алтая! Всю траву вытоптали торгаши под берёзами. Все клумбы запомоили и асфальт разбили своими повозками. И семейку чучмеков треханите на предмет наличия иммиграционной визы. Вольготно себя чувствуют!
25.05.2020 14:38
- гость -
Ну и не покупай, раз не понравилось. Какие проблемы-то? А за других не надо решать.
Я против этой торговли. Как в 90х годах все.
Кому не нравится не покупайте, в чем проблема? Судя по всему итальянца тоже пластилином накормил чучмек. Раньше бабки торговали семечками, у каждой свой вкус-выбирали ходили. Малая копейка, но зарабатывала.А сейчас сидит дома в пыли боится на улицу выйти. А если попадется и ту разденут, штраф выпишут.