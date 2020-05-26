Пышные и роскошные. Как сделать пионы украшением сада и дачного участка

Время обустройства дачных участков в самом разгаре. Еще не поздно разбивать грядки, высаживать цветы и формировать клумбы. Сотрудники Института садоводства рассказали, как посадить пионы, какой уход потребуется и где купить саженцы.

На что обратить внимание при посадке

Пионы – это многолетнее растение. Они отлично себя чувствуют без пересадки в течение нескольких десятилетий. Но для постоянного цветения важно выбрать хорошую почву. Место не должно быть мокрым даже в весенне-осенний период. От избытка влаги пионы загнивают. Также для куста важно солнце: в затемненном месте он просто не будет цвести.

Яма должна быть менее 50-70 см в глубину и ширину. Ее лучше выкопать за одну-две недели до посадки. В рыхлой почве корни растения разрастаются на 70-80 см. В твердой им не хватит питательных веществ, растение зачахнет. Перед посадкой яму лучше на две трети заполнить питательной смесью.

Лучший посадочный материал – одно- или двухлетние растения, выращенные в питомнике. В Барнауле купить их можно на сайте интернет-магазина "Беккер", выбрав по фото и описанию понравившийся саженец. Растение доставит домой курьер магазина.

Уход за пионами в летне-осенний период

В первый раз подкормить растение нужно через два-три года, далее – ежегодно. Удобрение высыпают вокруг куста в круговые лунки. Это развивает корневую систему, формирует зеленую часть растения. Предпочтительные подкормки – минеральные, но подойдет и коровяк, растворенный в воде.

В летний период почву рыхлят, регулярно поливают. Подкармливают фосфорно-калийным удобрением после цветения для укрепления тканей. Осенью куст окучивают, накрывая землей вышедшие на поверхность почки. Это убережет пион от мороза. На зиму растение срезают до уровня земли после первых заморозков, когда ветви полягут.

Что касается вредителей: нельзя допускать опадания отцветших лепестков на зеленые листья, так как в местах их залегания образуются пятна зеленой гнили. От нее защитит опрыскивание хлорокисью меди дважды в сезон – до цветения и в период бутонизации. После цветения стебли нужно обрезать и убрать с участка во избежание гнили.

При правильном уходе пионы будут радовать глаз не только в период цветения. Растение меняет окраску листьев дважды в сезон – настоящее украшение сада.