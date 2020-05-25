25 мая в России выявлено 8 946 заболевших коронавирусом в 83 регионах, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах.
Наибольший прирост зафиксирован в Москве – 2560 человек, Московской области – 831, Санкт-Петербурге – 374, Свердловской области – 279 и Нижегородской области – 229.
Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период пандемии в России из-за коронавируса скончались 3 633 человека.
Выздоровели за последние 24 часа еще 5 499 человек, всего – 118 798.
Напомним, в Алтайском крае 25 мая поставлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 – 81 человек. Таким образом, на данный момент в регионе выявили 1406 инфицированных. Число умерших пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 12.
Комментарии
Ну начинаем комментировать, что не все маски носят, и т.д., и т.п, а то такая новость пропадает!
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три, четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирание!