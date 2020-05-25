25 мая в России выявлено 8 946 заболевших коронавирусом в 83 регионах, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве – 2560 человек, Московской области – 831, Санкт-Петербурге – 374, Свердловской области – 279 и Нижегородской области – 229.

Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период пандемии в России из-за коронавируса скончались 3 633 человека.

Выздоровели за последние 24 часа еще 5 499 человек, всего – 118 798.

Напомним, в Алтайском крае 25 мая поставлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 – 81 человек. Таким образом, на данный момент в регионе выявили 1406 инфицированных. Число умерших пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 12.