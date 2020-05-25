В Барнаульском зоопарке родилась маленькая яванская обезьянка

В Барнаульском зоопарке очередное пополнение – родила яванская макака Мася. Об этом сообщает пресс-служба "Лесной сказки".
Как уточняется, Мася стала матерью уже во второй раз. Какого пола малыш, пока не сообщается.
Напомним, что 24 мая стало известно о рождении в зверинце двух лосят. Посетителям предложили выбрать имена животным, и барнаульцы уже начали предлагать свои варианты: Бонни и Клайд, Кай и Герда, Чарыш и Веснушка, Митя и Маня.
Как ранее писал amic.ru, барнаульский зоопарк начал предварительную продажу билетов, которые можно использовать после снятия ограничений. Каждый покупатель получит в подарок книгу от директора зверинца Сергея Писарева.
Комментарии
Целует малыша)))
Вот вам пример. Писарев создал все условия, что животные размножаются. Что не скажешь о нашей ситуации когда заводить ребенка это считается безответственностью учитывая уровень нашей жизни.
Да нормальный у нас уровень жизни! Спасибо рынку, который всё же расставил всё по своим местам. Был бы низкий уровень жизни, то такое огромное количество населения не позволяло бы себе платить проценты за покупку всякой фигни в кредит.
А насчёт зверинца. Придёт время, когда Амик будет публиковать статьи с просьбой собрать средства на расселение животных и транспортировку их до мест приспособленных для содержания в нормальных условиях.
когда Амик будет публиковать
уже были на прошлых неделях робкие поползновения