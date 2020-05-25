Семь детских садов Барнаула не обработали территорию вокруг зданий от клещей

Семь детских садов Барнаула получили предупреждения из-за необработанной от клещей территории, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Как объяснили в ведомстве, образовательные организации обязаны с началом сезона активности кровососущих опрыскивать территорию вокруг учреждения акарицидными средствами.

В ходе проверки прокуратура Железнодорожного района обнаружила нарушения в семи детских садах и предписала им устранить нарушения действующего законодательства.

Напомним, что сезон активности клещей в Алтайском крае начался 24 марта. За это время с жалобами на укусы членистоногих обратилось более пять тысяч человек, в том числе и около двух тысяч детей до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, каждый двадцатый клещ переносит энцефалит.