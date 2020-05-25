Тополиный пух, жара, май. В мэрии Барнаула напомнили о правилах безопасности

В администрации Барнаула призвали горожан быть аккуратнее с тополиным пухом. Сезон цветения уже стартовал, что обостряет пожарную обстановку.

Пух скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта, легко воспламеняется и очень быстро горит. Огонь может моментально перекинуться на дома, машины, стать причиной природного пожара. Из-за высокой скорости горения сам поджигатель рискует получить серьезные ожоги. Причиной возгорания может стать и неосторожно брошенная сигарета.

Власти рекомендуют объяснить подросткам, что безобидная игра может стать причиной серьезного возгорания. Жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий.

При обнаружении пожара нужно немедленно сообщить по телефону 01 (с мобильного 101) или единому номеру службы спасения 112.