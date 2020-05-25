День без табака. Жителей Алтайского края приглашают на массовую онлайн-зарядку

В пятницу, 29 мая, в Алтайском крае стартует акция "Зарядка со звездой". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню без табака и пройдет в Instagram-аккаунте управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, спортивный проект поддержат такие известные спортсмены, как:

мастер спорта России международного класса по спортивной аэробике, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер Всемирной летней универсиады в Китае, пятикратный чемпион России Максим Гринин ;

; мастер спорта России по спортивной аэробике, бронзовый призер чемпионата России, финалистка чемпионата мира, многократная чемпионка Сибирского федерального округа Дарья Гринина ;

; мастер спорта России по спортивной аэробике, призер чемпионата России, финалистка чемпионата мира, многократная чемпионка Сибирского федерального округа Валерия Колмыкова ;

; кандидат в мастера спорта России по спортивной аэробике, чемпионка Алтайского края, чемпионка Сибирского федерального округа, победитель и призер международных соревнований Мария Толкачева.

Трансляция стартует в 9 утра.