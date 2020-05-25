Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля. Голосование провел Olympic Channel.

В финальном этапе Загитова набрала 62% голосов против 38% у американского фигуриста Джонни Вейра.

До этого на различных этапах россиянка последовательно обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и ее соотечественника, мирового рекордсмена в беге на 100 м и 200 м Усэйна Болта.

Напомним, Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о паузе в спортивной карьере.

При этом на прошлой неделе исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав кандидатов в сборные команды России. В состав команды в женском одиночном катании вошла в том числе и Загитова.