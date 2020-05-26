Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG. По этому показателю банк также занял 6-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира, всего в рейтинг вошли 50 организаций.

Это уже 22-й рейтинг Value Creators, который ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае – за период 2015-2019 годы. Для его составления BCG проанализировала TSR порядка 2320 компаний по всему миру. Рейтинг подготовлен для 33 отраслей. В топ-50 вошли 50 крупнейших и наиболее эффективных с точки зрения формирования акционерной стоимости компаний.

В отчете этого года не нашли отражения последние изменения, связанные с COVID-19, но он позволяет лучше понять, какие предприятия и сферы деятельности накануне кризиса смогли набрать высокие темпы роста TSR, отмечают в компании BCG. Авторы рейтинга обращают внимание на корреляцию: отрасли с самым высоким средним TSR за пятилетний период (провайдеры финансовой инфраструктуры, медицинские технологии, технологический сектор, фармацевтические компании) также вошли в топ отраслей, меньше всего затронутых спадом на фондовом рынке с начала текущего года. И, напротив, отрасли, столкнувшиеся с трудностями еще до пандемии COVID-19, такие как нефтегазовый сектор, металлургия и автомобилестроение, особенно сильно пострадали от недавнего падения рынка.

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR – это средний TSR компании за пятилетний период (2015-2019), проанализированный BCG в 2020 году.

Интерактивная версия рейтинга доступна по ссылке.