Бикини на завязках, рюши и кольца: самые модные купальники лета-2020

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Пришло лето, а значит, настала пора купальников – модных, откровенных, игривых, спортивных. От разнообразия разбегаются глаза: в этом сезоне фантазия кутюрье разошлась не на шутку. Ведь никакой коронавирус не мешает надеяться на то, что лето будет прекрасным. А вместе с ним будет и пляж (пусть даже на даче перед личным бассейном), где можно позагорать на солнышке и поразить весь мир своей красотой.

Мы собрали подборку самых модных купальников этого сезона. Итак, обратите внимание: классические бикини уходят в сторону и уступают место асимметрии, оборкам и рюшам. В тренде бикини с одной лямкой и сверхвысоким бедром. Лучшим украшением купальника стал звериный принт, декорирование кольцами, завязками и шнуровкой. Также в моде остаются купальники в стиле 60-х, которые подойдут практически любой фигуре. Они выгодно подчеркнут достоинства и скроют недостатки. Ведь женщина имеет право быть прекрасной, даже если она в купальнике просто окучивает картошку на даче.