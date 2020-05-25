Ипотека в России рухнула

Количество выданных кредитов на жилье в апреле снизилось почти на треть, сообщают "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В прошлом месяце общая сумма выданных ипотечных займов снизилась до 184 миллиардов рублей, что почти на 40% меньше, чем в марте 2020 года. Меньше всего жилищных кредитов взяли в Москве, Подмосковье, Тюменской области и Краснодарском крае.

Крупные банки также подтвердили резкое сокращение выдачи. Причем разница в одобрении между регионами связана со строгостью режимов ограничений из-за пандемии COVID-19. Так, в субъектах Сибири и Дальнего востока часть финансовых организаций просто перешла на другой график работы, за счет чего объемы выдачи оказались выше, чем в европейской части России.

Среди одной из самых частых причин отказа от взятия займа банки называют "неуверенность в завтрашнем дне". Также множество клиентов заявили о снижении доходов, что привело к отмене ранее принятого решения по оформлению ипотеки.

Напомним, что показатели ипотечного кредитования в марте 2020 года побили рекорды. Заемщики ожидали роста ставок на фоне пандемии и активно обращались за займами в банки.