Обстановка стабильная. Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об отмене противопожарного режима на территории региона. Документ вступил в силу 25 мая, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Особый режим отменен в связи со стабилизацией обстановки с пожарами, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Однако ограничения могут быть введены на территории отдельных муниципальных образований по решению местных глав. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в период с 26 по 29 мая местами в западных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости.