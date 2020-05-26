Зато ни у кого такого не было. Как в российских школах прошел "Последний звонок 2020"

Такого последнего звонка в мировой истории еще не было. Выпускники российских школ нарядились, девушки повязали банты, надели белые фартуки и включили компьютеры у себя дома. Последний звонок в 2020 году прошел в дистанционном формате: из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменили. Как это было и что думают по этому поводу сами школьники – смотрите в нашем обзоре.

проучиться 11 лет, чтобы последний звонок проходил в зуме, ахахах угар — Madlena (@wondiesyl) May 19, 2020

именно так выглядит мой последний звонок:)))) pic.twitter.com/abSr9VmGrR — кифир (@kaka_voz) May 25, 2020

последний звонок = слёзы слёзы слёзы — Алёна (@volchenko09) May 25, 2020

"А последний звонок для вас прозвенел 20 марта" 💔 — Кома (@komaaght) May 22, 2020

у меня вчера был последний звонок, можете посмотреть, девочки pic.twitter.com/LfmtTgJz3s — Леле (@buhanki_) May 23, 2020

не так я представляла свой последний звонок, ну что поделать, с праздником всех выпускников! pic.twitter.com/azaw8xTtoB — ирландский ветер 🍃 (@m_irishwind) May 25, 2020

А как проходит ваш последний звонок pic.twitter.com/e8WjhohbWF — Fenixmiay (@fenixmiay) May 25, 2020