Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться с поездками за рубеж

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу, чтобы исключить риск завоза COVID-19 в страну. Об этом глава Кабмина заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться", — приводит слова Мишустина РИА "Новости".

Михаил Мишустин также заявил, что в борьбе с распространением инфекции России удалось достичь определенных успехов, однако он напомнил, что болезнь была завезена в Россию иностранными туристами.

"Безопаснее и лучше будет провести отпуск в своей стране", — заявил глава правительства.

Он также напомнил что, Всемирная организация здравоохранения до сих пор считает риск развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.