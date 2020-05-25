Гражданина Узбекистана в Алтайском крае осудили за мелкое взяточничество

В Алтайском крае житель Республики Узбекистан попытался дать взятку сотруднику ГИБДД, но тот отказался и передал мужчину под суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В марте 2020 года 53-летний иностранец был остановлен сотрудником ДПС в Панкрушихинском районе. Водитель нарушил правила оказания услуг по перевозке граждан другой страны, и работники ГАИ пригласили его в машину для составления протокола об административном правонарушении.

Чтобы полицейский закрыл глаза на нарушения, мужчина предложил тысячу рублей в качестве взятки. Однако, честный страж порядка отказался от денег и задержал узбека за попытку дачи денег должностному лицу.

Суд назначил жителю Республики Узбекистан штраф в размере 5000 рублей.