Бизнес Жерара Депардье в России признали пострадавшим от коронавируса

Зарегистрированный в России бизнес французского актера Жерара Депардье признан пострадавшим от коронавируса и может получить господдержку от России, сообщает ТАСС.

В России предпринимательская деятельность актера классифицируется как "деятель культуры и искусства".

"Все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. авт.), вправе подать заявление о государственной поддержке. Ему, в частности, может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов", — рассказал юрист актера Юрий Мосман.

Однако Депардье не собирается пользоваться отсрочкой, поскольку все платежи он сделал заранее, уточнил юрист.

Напомним, известный французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, сохранив при этом французское гражданство. В том же году актер зарегистрировался в Саранске. На такую меру он пошел, когда во Франции ввели повышенный налог на доходы состоятельных граждан. В 2018 году актер получил прописку в Новосибирске.