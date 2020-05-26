Рогозин заявил о необходимости построить в Россию новую орбитальную станцию

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости строительства новой орбитальной станции, сообщает "Комсомольская правда".
"Россия, которая всегда была лидером по строительству орбитальных станций, должна приступить к созданию нового проекта", – объяснил Дмитрий Рогозин.
Глава госкорпорации не уточнил, каким именно будет новый проект – международным или национальным, поскольку этот момент еще предстоит продумать. Однако техническая подготовка к созданию орбитальной станции должна начаться уже сейчас.
Кроме того, Рогозин заявил, что Россия не собирается вступать в новую космическую гонку из-за Луны, хотя и заинтересована в экспериментах на ее поверхности.
Комментарии
Без штанов сидим, зачем ему станция?
Эффект Джанибекова изучать?
На сэкономленные на пенсионерах деньги.
Сейчас самое время вложиться в станцию, хорошая идея!
На ангаре больше не стащить?
Да и правда, и зачем нам космос! В 21 веке вполне хватит тёплого курятника.
Кто нибудь может мне объяснить, только без демагогии, а чего наши космонавты на МКС делают, какая практическая отдача от их полетов и по полгода там проживания ?
Лунная станция отменяется? Собаку запустите в космос и успокойтесь, Лидеры, через букву П
Пока и курятник содержать накладно
Судя по комплекции, ещё пара орбитальных станций и у кое-кого появится своя орбита.
Кто нибудь может мне объяснить, только без демагогии, а чего наши космонавты на МКС делают, какая практическая отдача от их полетов и по полгода там проживания ?
Рождённому в курятнике не объяснить
Рожденному в куче навоза и поныне там пребывающему конечно же виднее.
Ну а че всенормально, осваивает новые способы как стырить побольше бабла.
страна должна оставаться лидером по созданию таких объектов
вообще-то рф не СССР
батуты надо строить)))
Правильно говорит! Главное чтобы не из китайских запчастей.
вот станции мне не хватает для полного счастья! Всё уже есть, а станции понимаешь, нет...эх
вот станции мне не хватает для полного счастья
Господи, ну и поколение выросло! Только физиологические потребности, никакого полёта мысли... Зачем станция, если её нельзя сожрать...