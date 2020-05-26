Двух жителей Алтайского края накажут за незаконную вырубку сухостоя

Двух жителей Тальменского района Алтайского края подозревают в краже сухостойной древесины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В конце апреля в лесу, расположенном около села Зудилово Первомайского района, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу древесины и незаконную вырубку. На автомобиле ЗИЛ он перевозил сортименты древесины без сопроводительных документов.
Правоохранители установили, что нарушитель спилил шесть сухостойных сосен общим объемом около десяти кубических метров.
Также в начале мая в пяти километрах от села Костяки росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину. Нарушитель спилил 18 сухостойных сосен и перевозил их на автомобиле ГАЗ-53.
В отношении обоих злоумышленников стражи порядка возбудили уголовные дела по статье "Кража".
Комментарии
На лесоповал их!
Сухостой - засохшие на корню деревья.
Что плохого они делали?
Наоборот очищали лес.
Не вырубят, то сгорит сухостой
Поясняю. В финляндии, например, из леса вообще ничего нельзя выносить. В том же сухостое заведутся жучки, которых потом птицы будут употреблять. И так далее. Природа сама разбирается. А человек ей только мешает. Потому и с человеком она разберется.
Что плохого они делали?
покусились на господский лес, как в России которую мы потеряли...
И по закону сухостой нельзя пилить. Так же как и ветровал с корнем.
возбудили уголовные дела по статье "Кража"
я так понимаю деляна с сухостоем уже была продана уважаемым людям)))
Я так понимаю что тут главное нарушение, что взятки не уплочены?
кому надо уплачено, иначе бы не было охраны....
Со стороны может показаться, что такого что человек спилил сухостой. Но есть нюанс... Часто, специально "сушат" деревья и потом валят как сухостой.
Лесобилет должен быть не дорогой и доступный.
26.05.2020 09:28
- гость -
Что мешает ловить специальносушильщиков?
26.05.2020 09:33
месный
Это практически нереально. Не буду говорить как это делается, но то что дерево "засушено" практически не видно. Вот по этому и запрещается валить сухостой.
Этим как бы оберегается браконьерство. Для этих же целей пускаются лесные палы, получается "гарь".
Гость 08.55.
Эту романтичную историю про жучков и птичек расскажите той "конторе", которая уничтожает реликтовый ленточный бор и через лесопилку в Рубцовске везет его в Китай, а деньги от реализации уходят в карман на Кипре. Только не надо говорить о санитарной вырубке, лес идет отборный.
Я немного непонятно выразился в комментарии: палы пускают и получают "гарь", что бы тоже под "шумок" выпиливать гектары леса.
Ну,а ветровал с корнем почему нельзя ?
Этот случай даже не капля воды в море, это гнобление населения. Цикл фильмов "счастливые люди" человек для себя ловит рыбу и браконьер? берет лес для строительства своих угодий опять лесоруб-браконьер? Или у него там в Тальменке есть работа хорошо оплачиваемая? А вот где реальные браконьеры, которые отправляют лес в Китай? Об этих людях у нас не принято говорить, и сотрудники Росгвардии их не встречают в лесу.
26.05.2020 10:09
- гость -
Реальные браконьеры не пилят по 10-20 кубов. Там завязано много прослоек. Поэтому их и "нет".., я про браконьеров реальных!
26.05.2020 09:41
- гость -
Это не важно, реально-не реально. Работать нада а не ЗП получать!
Так по вашей логике надо всех кто бухлишко покупает посадить сразу, потому как это проще чем реальных пьяных за рулём ловить.
только в России такое возможно. сухостой не тронь....а валежник, уже можно.
Лучше бы ловили тех, кто миллиоными кубов вывозит в китай лес. там не то чотб сухостой там отличный лес. и тех, кто палит.