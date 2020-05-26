Двух жителей Алтайского края накажут за незаконную вырубку сухостоя

Двух жителей Тальменского района Алтайского края подозревают в краже сухостойной древесины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В конце апреля в лесу, расположенном около села Зудилово Первомайского района, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу древесины и незаконную вырубку. На автомобиле ЗИЛ он перевозил сортименты древесины без сопроводительных документов.
Правоохранители установили, что нарушитель спилил шесть сухостойных сосен общим объемом около десяти кубических метров.
Также в начале мая в пяти километрах от села Костяки росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину. Нарушитель спилил 18 сухостойных сосен и перевозил их на автомобиле ГАЗ-53.
В отношении обоих злоумышленников стражи порядка возбудили уголовные дела по статье "Кража".
Комментарии
На лесоповал их!
Сухостой - засохшие на корню деревья.
Что плохого они делали?
Наоборот очищали лес.
Не вырубят, то сгорит сухостой
Поясняю. В финляндии, например, из леса вообще ничего нельзя выносить. В том же сухостое заведутся жучки, которых потом птицы будут употреблять. И так далее. Природа сама разбирается. А человек ей только мешает. Потому и с человеком она разберется.
Что плохого они делали?
покусились на господский лес, как в России которую мы потеряли...
И по закону сухостой нельзя пилить. Так же как и ветровал с корнем.
возбудили уголовные дела по статье "Кража"
я так понимаю деляна с сухостоем уже была продана уважаемым людям)))
Я так понимаю что тут главное нарушение, что взятки не уплочены?
кому надо уплачено, иначе бы не было охраны....