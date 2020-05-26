Двух жителей Алтайского края накажут за незаконную вырубку сухостоя

Двух жителей Тальменского района Алтайского края подозревают в краже сухостойной древесины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В конце апреля в лесу, расположенном около села Зудилово Первомайского района, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу древесины и незаконную вырубку. На автомобиле ЗИЛ он перевозил сортименты древесины без сопроводительных документов.

Правоохранители установили, что нарушитель спилил шесть сухостойных сосен общим объемом около десяти кубических метров.

Также в начале мая в пяти километрах от села Костяки росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину. Нарушитель спилил 18 сухостойных сосен и перевозил их на автомобиле ГАЗ-53.

В отношении обоих злоумышленников стражи порядка возбудили уголовные дела по статье "Кража".