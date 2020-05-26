26 мая станет последним жарким днем перед надвигающейся в Алтайский край прохладой.

Во вторник в регионе в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град. Ветер южный с переходом в западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, в северных районах – до 25 м/с. Воздух прогреется до +31...+36 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков, ветер южный с переходом в западный, 10-15 м/с, порывы до 20 метров. Столбики термометров покажут +31...+33 градуса.

Уже в среду, 27 мая, в Алтайском крае существенно похолодает. По региону днем ожидается +19...+24 градуса, по северу – от +13 до +18. В Барнауле – от +16 до +18 градусов. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди.