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Такой день. Новый коронавирусный рекорд на Алтае и бессрочно закрытые курорты

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае 25 мая
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в понедельник, 25 мая.

81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Этот показатель стал рекордным для региона. Общее число зараженных достигло 1406, среди них 155 детей.

Также в регионе скончались еще два пациента с COVID-19. Сейчас специалисты проводят  патологоанатомические исследования, чтобы установить, что именно стало причиной смерти.

На 16 предприятиях Алтайского края выявили зараженных коронавирусной инфекцией, а юрлиц и предпринимателей, нарушающих предписанные меры борьбы с распространением коронавируса, уже начали штрафовать.

Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Да и когда они вообще возобновят работу, пока не ясно.

224 алтайских медика пожаловались на проблемы с получением выплат. Однако, как отметил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, сейчас деньги уже доплатили и вопросы по этому поводу сняты.

Тем временем число зараженных в алтайской больнице скорой медицинской помощи достигло 111. Однако эти данные не окончательные, и специалистам еще предстоит провести ряд проверок.

Также в алтайском краевом онкологическом диспансере выявили шесть случаев COVID-19. Зараженные выявлены в двух корпусах медучреждения.

В Алтайском крае обработали почти 1400 гектаров от клещей. В настоящее время в регионе проводят акарицидную обработку баз и зон отдыха, парков, скверов, детских учреждений.

Количество случаев загрязнений воды в России снизилось почти на треть, однако реки Алтайского края от этого чище не стали. Водоемы региона оказались экстремально грязными.

Из-за нестабильной эпидситуации в стране даты проведения ЕГЭ вновь изменили. По последней информации, основная волна госэкзаменов стартует 3 июля, а не 29 июня, как планировалось ранее.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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