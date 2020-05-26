Ученые выяснили, каким должен быть завтрак для похудения

Завтрак с высоким содержанием белка снижает тягу к сладким и соленым блюдам, позволяя человеку быстрее похудеть. Об этом сообщает MedikForum.ru со ссылкой на исследование американских ученых из Университета Миссури.

Эксперты предложили 20 девушкам в течение недели есть завтраки с различным содержанием белка. На седьмой день ученые взяли у исследуемых образцы крови и провели опрос.

Результаты показали, что количество гормона сытости в организме выше у тех, кто ел утром высокобелковую пищу. Кроме того, испытуемые указали на большее снижение аппетита после еды и отсутствие тяги к сладкой и соленой пище.

Также ученые выяснили, что пропуск завтрака приводит к развитию ожирения, особенно у молодых людей. Эксперты объяснили это повышенной выработкой гормона голода, который заставляет человека съедать больше, чем ему нужно.