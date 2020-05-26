Жители Алтайского края могут получить грант на разработки в борьбе с коронавирусом

В России началась реализация грантовой поддержки разработчиков, которые трудятся в сфере борьбы с коронавирусом и его последствиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Размер предоставляемых грантов – до 50 миллионов рублей. Финансирование смогут получить проекты, которые соответствуют дорожным картам Национальной технологической инициативы и направлены на борьбу с пандемией коронавируса, – от медицинских разработок до сервисов дистанционного предоставления услуг. При этом они должны быть готовы к пилотированию и выходу на рынок в срок не более шести месяцев", – рассказали в краевом Минэкономразвития.
Заявки будут рассмотрены в ускоренном порядке, а обязательным условием является обеспечение заявителями внебюджетного софинансирования проектов в размере не менее 30% от суммы гранта.
Комментарии
Вакцины не будет
Попил пошел.
Лучшие ученые мира рпботают в этом направлении, а кто-то решил что "на коленке" можно сделать прорыв?
это как с собачьими приютами - гранты дают миллионами, а деньги осваивают в строительстве коттеджей.
Правду сказали, на коленке изобрести вакцину не реально, а вот освоить под это дело финансирование вполне даже можно. Отдаем в город под названием НАУКОГРАД разработку, финансируем. Через 6 месяцев институт в наличии 3 студентов лаборантов в очках говорят эпичную фразу "ну уже почти,мы очень близко" надо еще финансирования, принимают тактику Чубайса и может быть еще дополучат финансирование.
Любопытно будет посмотреть список получивших гранты.
И связи этих прачечных с олигархами/депутатами
Всетаки вирус бьет по мозгам, особенно чиновникам, вы еще гранты на освоение Луны в деревни скиньте