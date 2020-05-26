Жители Алтайского края могут получить грант на разработки в борьбе с коронавирусом

В России началась реализация грантовой поддержки разработчиков, которые трудятся в сфере борьбы с коронавирусом и его последствиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Размер предоставляемых грантов – до 50 миллионов рублей. Финансирование смогут получить проекты, которые соответствуют дорожным картам Национальной технологической инициативы и направлены на борьбу с пандемией коронавируса, – от медицинских разработок до сервисов дистанционного предоставления услуг. При этом они должны быть готовы к пилотированию и выходу на рынок в срок не более шести месяцев", – рассказали в краевом Минэкономразвития.

Заявки будут рассмотрены в ускоренном порядке, а обязательным условием является обеспечение заявителями внебюджетного софинансирования проектов в размере не менее 30% от суммы гранта.