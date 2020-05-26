"Вектор" планирует к концу июня провести испытания вакцины от коронавируса

Научный центр вирусологии "Вектор" планирует получить разрешение и провести испытания вакцины против коронавируса в конце июня. Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

Он отметил, что до этого времени сотрудники рассчитывают получить результаты использования препарата на животных, а также дождаться разрешения на клинические испытания от Минздрава.

По словам Максютова, для того чтобы вакцину можно было массово применять, она должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму. Затем ее ждет полный цикл доклинических тестов и регистрация, пишут "Известия".

Ранее amic.ru писал, что бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил теорию о чипировании людей через вакцинацию. Подобный расклад он назвал "абсолютным бредом".