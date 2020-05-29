Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог

В этом году лето в Алтайском крае, да и по всему миру, будет другим. Коронавирус продолжает вносить коррективы в планы людей. Отменяются поездки на море и в горы. Но и без этого можно весело провести время. Чтобы каникулы у детей прошли не только интересно, но и с пользой Центр детских инноваций Next с 1 июня запускает несколько площадок как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Создаем мультики и снимаем ролики

"Соблюдая все необходимые требования для профилактики распространения коронавируса, наш Центр начинает возвращаться в прежний режим работы. Летом у нас будет функционировать несколько площадок для старшей и младшей групп", – рассказали amic.ru в Next.

В Центре всего шесть направлений: "Робототехника", "Программирование", "Видеоблогинг", "Анимация", "Школа лидерства", "Городские каникулы". Некоторые из них будут дублироваться в онлайн-формате.

Например, запланированы удаленные курсы по программированию, мультипликации и видеоблогингу.

"Ребята смогут создать свой мультфильм. Занятия будут проходить онлайн в течение пяти дней по два часа. За это время они напишут сценарий и создадут свой проект. Все это под руководством наших преподавателей", – рассказали в Центре.

На занятиях по видеоблогингу дети изучат виды этого направления, как правильно снимать контент. В конце курса ребята выпустят первый ролик на своем канале в YouTube или TikTok.

В период летних каникул в Центре будут проходить интенсивы для старших групп по направлениям "Программирование", "Школа лидерства", а также курс бизнес-школы в реальном времени. В каждой группе смогут заниматься не более пяти человек.

"Для младшей группы планируем что-то вроде городского лагеря по лидерству. Здесь будет представлено несколько различных направлений, связанных с этой темой. Эта площадка рассчитана на пребывание детей в Центре весь день: занятия, интересные тренинги, а также прогулки и питание", – рассказали специалисты Next.

Также летом в Центре будет работать и направление "Робототехника". Здесь ребята создают роботов, изучают датчики и другие технические детали, которые помогают работать тому или иному механизму. Кроме мелкой моторики, памяти и логики, с помощью занятий робототехникой у детей развивается внимательность, пространственное мышление, усидчивость и умение решать сложные задачи.

Курсы будут проходить в группах по пять человек.

Кстати, некоторые курсы для детей можно будет купить со скидкой от 30 до 70% 1 июня. В День защиты детей на Алтае состоится праздник-ярмарка "Алтайский край – территория детства". Он будет проходить онлайн на сайте ярмаркадетства.рф. Именно там Центр детских инноваций Next представит три направления, которые смогут приобрести родители: "Школа лидерства", "Городские каникулы" и "Программирование".

В Центре детских инноваций NEXT дети учатся общению, приобретают навыки soft-skills, которые помогут им быть успешными в будущем.

Центр детских инноваций Next

ул. Шумакова 17а, ул. Солнцева, 15

Телефон: +7 (3852) 39-08-33

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