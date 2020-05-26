Под Барнаулом построят ясли-сад на 280 детей

В поселке Фирсово Первомайского района строят новый ясли-сад на 280 мест, сообщают "Вести-Алтай".

В коттеджном поселке 165 детей в возрасте до 7 лет, причем есть тенденция к росту численности, поэтому проблема с дошкольным учреждением стоит особенно остро. Сейчас малышей приходится возить в Барнаул, поскольку ближайший детский сад – в Санниково – переполнен.

"В шесть утра вставать, в семь выезжать, чтобы к восьми ребенка доставить в детский сад", – рассказывает местная жительница Ольга Бушуева.

Закончить строительство обещают к ноябрю. Как рассказал замглавы администрации района по архитектуре и ЖКХ Алексей Никулин, сейчас рабочие заняты возведением подвальных помещений. Учреждение сделают "под ключ" – в нем будет все необходимое оборудование, а администрации останется лишь купить столовые приборы и мягкие игрушки.