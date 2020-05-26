Под Барнаулом построят ясли-сад на 280 детей

В поселке Фирсово Первомайского района строят новый ясли-сад на 280 мест, сообщают "Вести-Алтай".
В коттеджном поселке 165 детей в возрасте до 7 лет, причем есть тенденция к росту численности, поэтому проблема с дошкольным учреждением стоит особенно остро. Сейчас малышей приходится возить в Барнаул, поскольку ближайший детский сад – в Санниково – переполнен.
"В шесть утра вставать, в семь выезжать, чтобы к восьми ребенка доставить в детский сад", – рассказывает местная жительница Ольга Бушуева.
Закончить строительство обещают к ноябрю. Как рассказал замглавы администрации района по архитектуре и ЖКХ Алексей Никулин, сейчас рабочие заняты возведением подвальных помещений. Учреждение сделают "под ключ" – в нем будет все необходимое оборудование, а администрации останется лишь купить столовые приборы и мягкие игрушки.
Комментарии
сами поселятся в деревне, потом жалуются, садиков нет, школ нет, учетелей нет... когда личную мечту о доме исполняли, никто не думал об инфраструктуре для ребенка. В фирсово много чего нет, в т.ч. асфальтовых дорог
как мы рады. всех детей возьмут кто захочет в садик водить , еще и места останутся ,замечательно!, лес река детский садик, школа,чистый воздух, свой дом -жизнь налаживается,да еще дороги все заасфальтировать по поселку бы не помешало
- гость -
сами поселятся в деревне, потом жалуются, садиков нет, школ нет,
похоже комментатор в этой деревне был лет 30 назад, сейчас деревня находится в частном секторе, который расположен в в географическом центре города ну и в многоквартирных домах 1960-1985 года постройки где все дворы в погребах, металлических гаражах и стехийных парковках на газонах в место детских и спортивных площадок, а Фирсово и Санниково это уже коттеджные поселки с образованными городскими жителями у которых доход выше среднего. Там красота, природа, и не нужно как в высотках грызться с соседями за парковочное место или шумных детей или вечеринку.
26.05.2020 10:52
Гость
однако деревней Фирсово быть не перестало,и объектами соцкульбыта не облагородилось
26.05.2020 10:52
Гость
У меня по географии тройка, объясни мне каким образом Фирсово стало центром города!?