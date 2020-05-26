Люди злоупотребляют. Минэнерго хочет сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго РФ предложило сократить срок действия отсрочки пени за неуплату коммунальных платежей, который был установлен до 1 января 2021 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Маневича.

По его словам, мораторий предложено сократить до 31 мая. Люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, смогут продлить отсрочку на два месяца, до 31 июля. При этом в Минэнерго считают возможным введение моратория для предприятий, которые вошли в список пострадавших сфер.

Маневич отметил, что временная отмена пеней за неуплату ЖКХ привела к росту неплатежей за энергоресурсы. По его словам, если мораторий продержится до конца года, электростанции могут потерять порядка 600-700 млрд рублей.