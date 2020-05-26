Люди злоупотребляют. Минэнерго хочет сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго РФ предложило сократить срок действия отсрочки пени за неуплату коммунальных платежей, который был установлен до 1 января 2021 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Маневича.
По его словам, мораторий предложено сократить до 31 мая. Люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, смогут продлить отсрочку на два месяца, до 31 июля. При этом в Минэнерго считают возможным введение моратория для предприятий, которые вошли в список пострадавших сфер.
Маневич отметил, что временная отмена пеней за неуплату ЖКХ привела к росту неплатежей за энергоресурсы. По его словам, если мораторий продержится до конца года, электростанции могут потерять порядка 600-700 млрд рублей.
Комментарии
мораторий предложено сократить до 31 мая.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют...(c)
Маневич отметил, что временная отмена пеней за неуплату ЖКХ привела к росту неплатежей за энергоресурсы. По его словам, если мораторий продержится до конца года, электростанции могут потерять порядка 600-700 млрд рублей.
ЭТО пеня столько ??????
что вы так удивляетесь?
у меня на участке 4 тысячи квартир, за год пени оплачено 70 тысяч
а по городу? а по стране...
ой простите ошиблась это капитальщиков пеня
по ЖКУ 1 396 000 рэ
"Из-за отсрочки до конца года коммунальщики могут потерять очень много денег" а сколько денег теряет народ... ни кого не волнует
а сколько денег теряет народ... ни кого не волнует
а что когда то это их волновало?
Иван Василиади злоупотребляет обирая людей, не считая потолочных штрафов. Присосался к кормушке, не оторвать. И так каждый в своей степени-пиявки.