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Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно на черный день

, ИА "Амител"
Запросы горожан – одни из самых скромных в стране
Фото: Bitcoinist.com

Фото: Bitcoinist.com

Барнаульцы на случай непредвиденных финансовых трудностей хотели бы иметь в копилке около 286 тысяч рублей. Это один из самых скромных запросов в стране. Меньше показатель только в Астрахани (283 тысячи) и в Махачкале (240 тысяч рублей). 

Как сообщают "Известия", самые высокие запросы – у жителей Санкт-Петербурга. В культурной столице горожане считают, что нормальный размер финансовой подушки должен превышать 580 тысяч рублей. В Москве показатель на 60 тысяч меньше. Также в первую пятерку вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург.

Как отметил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им Г. В. Плеханова Никита Моисеев, средним комфортным размером финансовой подушки считаются 6-7 месячных зарплат.

Как уже сообщал amic.ru, ранее выяснилось, что у барнаульцев одни из самых скромных запросов в стране по уровню зарплат. В среднем горожане хотели бы зарабатывать 58 тысяч рублей в месяц.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.05.2020 10:44
- гость -

А а какой длины чёрный день?

26.05.2020 10:48
гость

День- он и есть день, значит один.

26.05.2020 10:56
1

Полярная ночь она тоже одна, длительностью ..................

26.05.2020 11:31
гость

Обычно , когда повышается МРОТ , это всегда означает одно - получать реально будешь меньше! Потому как, оклад поднимается за счет уменьшения премии, а когда реально все зп шные налоги переложат на работников - жрать будет нечего! Это оптимизация! Про реальный рост зп можно забыть, хотя на бумаге он будет.

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