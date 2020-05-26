Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно на черный день

Барнаульцы на случай непредвиденных финансовых трудностей хотели бы иметь в копилке около 286 тысяч рублей. Это один из самых скромных запросов в стране. Меньше показатель только в Астрахани (283 тысячи) и в Махачкале (240 тысяч рублей).

Как сообщают "Известия", самые высокие запросы – у жителей Санкт-Петербурга. В культурной столице горожане считают, что нормальный размер финансовой подушки должен превышать 580 тысяч рублей. В Москве показатель на 60 тысяч меньше. Также в первую пятерку вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург.

Как отметил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им Г. В. Плеханова Никита Моисеев, средним комфортным размером финансовой подушки считаются 6-7 месячных зарплат.

Как уже сообщал amic.ru, ранее выяснилось, что у барнаульцев одни из самых скромных запросов в стране по уровню зарплат. В среднем горожане хотели бы зарабатывать 58 тысяч рублей в месяц.