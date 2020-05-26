Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили бизнесменов с Днем предпринимателя

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российского предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В обращении они отметили важность предпринимательства для социально-экономического развития края. По данным на начало года, в МСП занято более четверти населения региона, а субъекты предпринимательства формируют почти половину оборота предприятий и 25% инвестиций.
Томенко и Романенко также отметили важность сохранения работоспособности бизнеса в сложный период ограничительных мер и напомнили, что в регионе принимаются дополнительные меры поддержки, которые позволят сохранить нормальную работу предпринимателей.
"Малый и средний бизнес не раз доказывал свою способность аккумулировать силы и ресурсы для движения вперед. Более того, в эти дни предпринимательство края продемонстрировало огромную ответственность и корпоративное единение. Это важно и дорогого стоит", – говорится в обращении.
Комментарии
В наше время звучит как издевательство
Когда будет возложение венков на могилку бизнеса? Поздравили с чем, с долгами и развалом
Вот элементарная Совесть где, нашли празник, больше на танцы на костях смахивает, или чиновники и в прямь не видят что творится
Знаете, вот есть ритуалы. Бывает не хочется делать, а надо. Вот это самое и было.
лицемерием пахнуло.
Чинушам и до детей нет никакого дела (кроме специалистов из комиссии по борьбе с несовершеннолетними)
Дети толпами шляются по подворотням
Стадионы закрыты
Спасаем стариков и безимунитетных
А этих стариков полные улицы магазины, транспорт.