Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили бизнесменов с Днем предпринимателя

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российского предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В обращении они отметили важность предпринимательства для социально-экономического развития края. По данным на начало года, в МСП занято более четверти населения региона, а субъекты предпринимательства формируют почти половину оборота предприятий и 25% инвестиций.

Томенко и Романенко также отметили важность сохранения работоспособности бизнеса в сложный период ограничительных мер и напомнили, что в регионе принимаются дополнительные меры поддержки, которые позволят сохранить нормальную работу предпринимателей.

"Малый и средний бизнес не раз доказывал свою способность аккумулировать силы и ресурсы для движения вперед. Более того, в эти дни предпринимательство края продемонстрировало огромную ответственность и корпоративное единение. Это важно и дорогого стоит", – говорится в обращении.