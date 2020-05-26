Сорванные крыши и вырванные деревья. Последствия мощного шторма в Екатеринбурге

Сильнейший ураган с дождем и градом накрыл Екатеринбург и Свердловскую область вечером 25 мая. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В соцсетях жители сообщают о вырванных с корнями деревьях, сорванных крышах, рекламных баннерах, на одной из строек упал кран. Некоторые поваленные деревья заблокировали улицы и трамвайные пути, также во время бури местные жители отмечали необычный зеленый оттенок неба.
Последствия урагана в 19 военном городке, Екатеринбург. У мужика улетело окно. На видео яблоня бьет по моему балкону, пока на заднем плане прилетел металлический лист с крыши. А это не просто пара веточек, это целые деревья, которые, в отличие от города тут никто убирать не будет. Хотя веточки, конечно, тоже есть. На подснежник (машину) упала большая ветка, но ее уже убрали, не успела сфоткать. 19 военный городок — это такое место в 7км от центра Екатеринбурга, где коммуналка за 2 комнаты стоит 8 тысяч, а напора воды нет, в подъезде сыпятся стены, запах из подвала убивает лошадь, дороги не чистили уже несколько лет (и после любого дождя просто тонешь в грязи) и не ремонтировали... никогда, да, всё заросло, по внешним стенем трещины, две улицы из трех по неофициальным (а официальных тут нет) оценкам аварийны и подлежат расселению.. И квартиры даже нельзя продать и переехать, потому что они в собственности Минобороны. Вот так вот. О чем я... Ураган, да. #ураган #майскийураган #екатеринбург #ураганекатеринбург #ураган2020
Комментарии
На втором видео показано, что вырвана рама. А почему вырвало только одну? Получается что вина монтажников, они плохо укрепили. Точно также и с крышей. Опора лежит.., видимо "закопана была до самой земли". Торговые павильоны снесло.., почему не укреплены... В общем - бардак и разгильдяйство, а ветер только это показал!
Барнаулу приготовиться
первый видос офигителен...