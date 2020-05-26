Сорванные крыши и вырванные деревья. Последствия мощного шторма в Екатеринбурге

Сильнейший ураган с дождем и градом накрыл Екатеринбург и Свердловскую область вечером 25 мая. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В соцсетях жители сообщают о вырванных с корнями деревьях, сорванных крышах, рекламных баннерах, на одной из строек упал кран. Некоторые поваленные деревья заблокировали улицы и трамвайные пути, также во время бури местные жители отмечали необычный зеленый оттенок неба.