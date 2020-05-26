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СК начал проверку после сообщений о невыплатах зарплаты алтайским врачам

, ИА "Амител"
Следователи отреагировали на информацию СМИ

Следственный комитет начал проверку по информации о невыплатах заработной платы врачам краевой больницы скорой медицинской помощи в Барнауле. Ранее об этом сообщали СМИ и соцсети. 

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ, связанные с начислением заработной платы медработникам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве. 

Ранее amic.ru писал о том, что 224 медработника обратились в алтайский Минздрав по поводу проблем с выплатами коронавирусных компенсаций. Кроме того, более 25 сотрудников медицинских учреждений пожаловались непосредственно в Следственный комитет. По информации ведомства, к ним обратились и работники инфекционного отделения горбольницы № 1. При этом у четырех медиков уже выявили коронавирус. 

За выплатами обращаются не только врачи. На отсутствие компенсации пожаловались и сотрудники больницы в Рубцовске. Оказалось, что они  не относятся к медицинскому персоналу, а трудятся в буфете, и, согласно постановлению РФ, выплаты им не положены.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.05.2020 11:38
- гость -

Полицаям боевые
Докторам призовые
Так пандемия ни когда не кончится

26.05.2020 11:58
Гость

Меня терзают смутные сомнения, что делать с теми больными, заразившимися в АКБ вместе с врачами ? Очень неприятно читать, что врачи не ФАП , а АКБ , обязаны были знать о возможности наличия ковид у поступившего с пневмонией пациента и не приняли мер по защите себя и своих пациентов. Может найдется буйный малый и вчинит иск к АКБ ?

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