Палатка на двоих за 420 тысяч. Алтайский отель опубликовал ценники на новый сезон

В Республике Алтай мини-отель "Лес и море" предлагает отдохнуть в палатке за 420 тысяч рублей на двоих, сообщает Tayga.info.

Мини-отель расположен на реке Йедыгем. Согласно опубликованному прайсу на сезон 2020 года, за восемь дней с 22 по 29 августа с туристов попросят 420 тысяч рублей за двоих, а также отдельно доплатить за воздушную доставку до места. Стоимость пассажирского места в вертолете – 60 тысяч в обе стороны.

За эти деньги туристы получат "проживание в роскошных палатках", питание от шеф-повара, ежедневные экскурсии, стрельбу из лука и настольные игры. Кроме того, можно будет "понаблюдать за конями".

В лагере обещают отсутствие "случайных туристов и пьяных прохожих", а также мусора и других следов людского пребывания. Отдельным пунктом идет почти полная анонимность гостей.

На турбазе отмечают, что свободные места быстро заканчиваются из-за закрытых границ во время пандемии COVID-19.

Как уже сообщал amic.ru, 25 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал отказаться от туристических поездок за рубеж в этом году.