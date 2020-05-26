Палатка на двоих за 420 тысяч. Алтайский отель опубликовал ценники на новый сезон

В Республике Алтай мини-отель "Лес и море" предлагает отдохнуть в палатке за 420 тысяч рублей на двоих, сообщает Tayga.info.
Мини-отель расположен на реке Йедыгем. Согласно опубликованному прайсу на сезон 2020 года, за восемь дней с 22 по 29 августа с туристов попросят 420 тысяч рублей за двоих, а также отдельно доплатить за воздушную доставку до места. Стоимость пассажирского места в вертолете – 60 тысяч в обе стороны.
За эти деньги туристы получат "проживание в роскошных палатках", питание от шеф-повара, ежедневные экскурсии, стрельбу из лука и настольные игры. Кроме того, можно будет "понаблюдать за конями".
В лагере обещают отсутствие "случайных туристов и пьяных прохожих", а также мусора и других следов людского пребывания. Отдельным пунктом идет почти полная анонимность гостей.
На турбазе отмечают, что свободные места быстро заканчиваются из-за закрытых границ во время пандемии COVID-19.
Как уже сообщал amic.ru, 25 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал отказаться от туристических поездок за рубеж в этом году.
Комментарии
От жадности лопнут!
Горный Алтай давно уже не по карману жителям соседнего региона. Нам дешевле в Турцию или Тай слетать. Там конечно за конями навряд ли по-наблюдаешь, но это можно пережить ))))
главное мусаров нет
Туалетом будет служить дырка в настиле или перевёрнутое ведро около кресла?
за 420 тысяч
за эти деньги море доставят в горный?
За 540 тысяч (420+вертолет) можно в Тай 3 раза мотнуться вдвоем... В пятизвездочный отель. Каждый раз на 12 ночей.
Это рассчитано на идиотов? или реально найдутся клиенты?
"роскошных палатках"...люксовых землянках, вип теплушках, на суперковриках под элитными кустами вас обслужат специально выученные комары