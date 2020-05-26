Уже 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще три человека, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
Таким образом, в общей сложности в крае умерли уже 15 человек с коронавирусом. При этом COVID-19, по официальным данным, стал причиной смерти в семи случаях. В двух случаях причиной оказались сопутствующие заболевания. По остальным летальным исходам продолжается экспертиза, выводы будут позже.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки коронавирус в Алтайском крае лабораторно подтвержден в 79 случаях. В общей сложности с начала пандемии в регионе заразились 1485 человек.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с COVID-19. Так, все приезжающие в регион по-прежнему должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Комментарии
Возраст не стали писать, походу по столько не живут
26.05.2020 12:31
- гость -
Возраст не стали писать, походу по столько не живут
Со своими болячками вполне возможно жили бы и жили.
один из последних умерших, пока еще писали возраст, был 62 -летний.
По столько не живут? Это еще даже не пенсионер по нынешним законам.
Пока не введут выплаты родным за с ерть от ковида, смертность только расти будет, чем больше регион пострадает тем больше денег и дотаций получит