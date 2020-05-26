Уже 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще три человека, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.

Таким образом, в общей сложности в крае умерли уже 15 человек с коронавирусом. При этом COVID-19, по официальным данным, стал причиной смерти в семи случаях. В двух случаях причиной оказались сопутствующие заболевания. По остальным летальным исходам продолжается экспертиза, выводы будут позже.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки коронавирус в Алтайском крае лабораторно подтвержден в 79 случаях. В общей сложности с начала пандемии в регионе заразились 1485 человек.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с COVID-19. Так, все приезжающие в регион по-прежнему должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.