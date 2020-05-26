Кризис не помеха. Как предпринимателю начать продавать свои товары онлайн

Барнаульские предприниматели могут расширить свой бизнес, продавая товары на Ozon. Специально для тех, кто хочет перевести продажи в онлайн и начать торговать по всей России, Алтайский фонд МСП проводит вебинар: "Маркетплейс Ozon: новые возможности для региональных производителей и дистрибьюторов товаров".

Вебинар проведет Дарья Чалова – ведущий менеджер по связям с индустрией и корпоративным отношениям в Ozon. Спикер расскажет:

чем модель маркетплейса отличается от традиционного интернет-магазина;

как предпринимателю начать продавать свои товары на Ozon – практическая инструкция;

логистические схемы работы на маркетплейсе;

как формируется доход продавца.

Три с половиной миллиона пользователей в день делают Ozon одной из крупнейших интернет-площадок в России. В ассортименте магазина более 5 млн товаров в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 80% из них формируют продавцы маркетплейса – сегодня в их числе уже 10 500 участников. Ozon регулярно расширяет этот список и поддерживает своих партнеров.

Дата проведения: 3 июня 2020 года.

Время (местное): с 14:00 до 15:30.

Вебинар бесплатный. Для участия нужна регистрация на сайте мойбизнес22.рф. На электронную почту, указанную при регистрации, будет отправлена ссылка на трансляцию за час до ее начала.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22.

Алтайский фонд МСП

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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