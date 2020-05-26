Весна продолжается. Голый неадекват устроил забег по двору в Барнауле. Видео

Голый мужчина устроил дебош во дворе дома по адресу Южный Власихинский проезд, 30, в Барнауле. Кадрами с места инцидента с amic.ru поделились читатели.
По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии, бегал, падал, кричал, а затем прыгнул на одного из прибывших охранников.
О дальнейшей судьбе дебошира ничего неизвестно.
Комментарии
Под "скоростью"?
ниче не видно. взяли все замазали
26.05.2020 11:51
- гость -
ниче не видно. взяли все замазали
+++
Напал на охранника? да он срадостью на него запрыгнул
Пляжи закрыты, ну где еще мужику порезвиться!
Досамоизалировался
самое интересное скрыли
Символично, что он на мужика прыгнул, а не на бабу. Сразу понятно, кто это бегал
напал на охранника
А что там охранник охранял?
охранник не пострадал?