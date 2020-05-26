Коммунальщики почти три недели не закапывают огромной котлован в алтайском селе

Жители села Новочесноковка Первомайского района рассказали о проблеме, которая 20 дней не дает им спокойно жить. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"5 мая 2020 у нас в деревне по улице Центральной, 47, был прорыв водопровода. Приехала бригада ЖКХ с трактором, вырыли котлован глубиной 3-4 метра. После они поняли, что надо менять часть трубы, и уехали. На покупку трубы и сварочные работы у них нет средств. В понедельник, 25 мая, котлован до сих пор разрыт и ничем не огорожен", – рассказал автор публикации.

Он добавил, что на днях в яму упал ребенок. Взрослые вовремя заметили это и успели вытащить его. Кроме того, вода из кранов, по словам автора жалобы, еле бежит. А это в период, когда нужно активно поливать огород, который кормит жителей деревни.