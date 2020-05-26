Автомобиль врезался в столб и сгорел недалеко от Рубцовска

Вечером 25 мая неподалеку от Рубцовска автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся, информирует сообщество "Инцидент Рубцовск".

ДТП произошло на 323-м километре трассы А-322. 44-летний водитель автомобиля Lexus RX-300, превысив скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину. Машина перевернулась и врезалась в опору ЛЭП, после чего загорелась.

Виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести и обратился в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.

Как ранее сообщал amic.ru, 24 мая на этой же трассе загорелась и взорвалась "Газель". Водитель сам заметил возгорание под капотом, остановился и вызвал МЧС и полицию. По данным пресс-службы регионального МВД, никто не пострадал.