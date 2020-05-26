Не пережили. Популярная сеть кофеен закрывается в Барнауле

В Барнауле закрывается сеть кофеен Coffee, please. Заведение не смогло пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Кофейни сети располагались по адресам проспект Социалистический, 117а и проспект Социалистический, 78. Оба заведения имели хороший рейтинг.
"Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того как все закончится. Пока можно только надеяться на это", – цитирует "КП" администратора кофейни.
Напомним, что с начала распространения коронавируса в Алтайском крае 575 предприятий общественного питания оказались закрыты на карантин. Еще почти 900 начали работать исключительно в формате навынос.
Комментарии
очень жаль, кофе там классное было!
Спасибо губеру за доминиканок, башкиров, москалей ...
Вот что значит купили ролители ребёночку бизнес.. сам в москве живет и в условиях не дует. Профукал лучшую кофейню в городе. В е кофейни работали на вынос с первого дня, а этот поленился что то делать, думать..
При чем тут губер? Лишь бы квакнуть?
Просто ему прибыль в пару сотен неинтересна. Думал, миллионами начнет ворочать. Да, у нас не Москва
26.05.2020 12:19
-гость-
дада, особенно Экспрессо, Амирикано, Копуччино и Глиссэ.
потом заново откроют.
давайте еще слезу по пивнушкам пустим! Ну не будет пивнух в бочках возить будут, ну все мильен раз было - это точно не конец!
> давайте еще слезу по пивнушкам пустим!
а они как работали так и работают
очень жаль, любимая кофейня