Не пережили. Популярная сеть кофеен закрывается в Барнауле

В Барнауле закрывается сеть кофеен Coffee, please. Заведение не смогло пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Кофейни сети располагались по адресам проспект Социалистический, 117а и проспект Социалистический, 78. Оба заведения имели хороший рейтинг.

"Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того как все закончится. Пока можно только надеяться на это", – цитирует "КП" администратора кофейни.

Напомним, что с начала распространения коронавируса в Алтайском крае 575 предприятий общественного питания оказались закрыты на карантин. Еще почти 900 начали работать исключительно в формате навынос.